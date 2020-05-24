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رياضة

الزمالك يتراجع.. إزالة شعار الكاف من لافتة نادي القرن

الأحد 24/مايو/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي استقر على إزالة شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من اللافتة التي تم رفعها على بوابات النادي، وتشير إلى أنه نادي القرن الحقيقي.

وقال مصدر داخل النادي الأبيض، أن رئيس النادي تحدث مع أحد ممثلي الاتحاد الأفريقي.

يأتي هذا من أجل معرفة مدى العقوبات التي سوف يتم توقيعها جراء هذا الأمر.

وأكمل المصدر أن مسئول "كاف" شدد على خطورة استخدام شعار الاتحاد الأفريقي، على لافتة غير رسمية أو أي شيء دون الحصول على الموافقة .

وأنه في حال حدوث ذلك سيتم توقيع عقوبات مغلظة على النادي.
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