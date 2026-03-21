من التحدي للتكريم.. أم مثالية تروي رحلة كفاحها مع أبنائها من ذوي الهمم

وجهت سوسن عبد الرحمن، الأم المثالية لذوي الهمم، الشكر لكل من ساهم في تكريمها ضمن مسابقة الأمة المثالية لعام 2026.

قالت سوسن عبد الرحمن، الأم المثالية لذوي الهمم: “ربنا كرمني فى شهر وليلة مفترجة فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقدرات الخاصة والخارقة، وأنا بحمد ربنا على هذا التكريم”.

وأضافت الأم المثالية لذوي الهمم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “أول طفلة عندي كانت مي ومكنتش أعرف طريقة تعليم المكفوفين وما هي الإعاقة البصرية، وحاولت التواصل مع من لديهم خبرة وعرفت ما يسمي ببعثة إعداد وتوجيه وتعليم المكفوفين، وروحت البعثة لعام دراسي كامل، وكنت بسافر كل يوم من السويس إلى القاهرة وأحضر محاضرات، وربنا كرمني ومي دخلت إبتدائي وبدأت أتعلم معاها لطريقة برايل”.

وتابعت: “ربنا رزقني بمؤمن وهو خريج إعلام والحمد لله، وهي مش محنة بل هي منحة من ربنا سبحانه وتعالي، والحمد لله عديت منها”.