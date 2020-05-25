تسجيل 8 إصابات جدية بـ كورونا في أول يوم العيد بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط ،عن تسجيل 8 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في اول ايام عيد الفطر المبارك وكذلك خروج 6 حالات شفاء من مركز التعليم المدنى والمدينة الشبابية برأس البر بعد تعافيهم من الفيروس.





ومن جانبه أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات للتاكد من اصابتهم من عدمه بفيروس كورونا.

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وأضاف، إنه عدد حالات الشفاء في دمياط في الفترة الأخيرة ارتفع بشكل ملحوظ ووصل عدد حالا الشفاء من الفيرو من ابناء المحافظة الى 389 حالة شغاء.ولكن مازال الوضع داخل دمياط يحتاج الى وعى اكبر من المواطنين والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من اليروس





وناشد طلحة المواطنين بالالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس خاصة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك. تجنبا لاصابة بالفيروس.