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محافظات

تموين دمياط: خط ساخن للإبلاغ عن المحلات المخالفة

الأحد 24/مايو/2020 - 08:35 ص
تموين دمياط:خط ساخن
"تموين دمياط:خط ساخن لابلاغ عن المحلات المخالفة
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية التموين بدمياط، شن عدة حملات على مدار الأيام الماضية وتستمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضبط الأسواق والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

ومن جانبه أكد سمير صادق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أن  الخط الساخن بالمديرية يعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقي أى شكاوى بالمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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مضيفا أن هناك حملات يومية على المحال التجارية وبيع المواد الغذائية بالاشتراك مع مباحث التموين للمرور على محلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة وعلى والمحلات التي تقدم اللحوم والأسماك والتفتيش على صلاحيتها.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الوحدات المحلية، للمرور على ثلاجة حفظ اللحوم والأسماك بالمحافظة ومتابعة السجلات بها، والتأكد من رصيد المخزون السلعي من لحوم وأسماك ودواجن.

وأوضح أنه برغم تطبيق قرارات الحظر والغلق إلا أن الحملات التفتيشية مستمرة على مدار اليوم وبالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين لضبط المخالفين وبيع السلع الغذائية.
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