تموين دمياط: خط ساخن للإبلاغ عن المحلات المخالفة

ومن جانبه أكد سمير صادق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط ، أن الخط الساخن بالمديرية يعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقي أى شكاوى بالمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.





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مضيفا أن هناك حملات يومية على المحال التجارية وبيع المواد الغذائية بالاشتراك مع مباحث التموين للمرور على محلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة وعلى والمحلات التي تقدم اللحوم والأسماك والتفتيش على صلاحيتها.





وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الوحدات المحلية، للمرور على ثلاجة حفظ اللحوم والأسماك بالمحافظة ومتابعة السجلات بها، والتأكد من رصيد المخزون السلعي من لحوم وأسماك ودواجن.



