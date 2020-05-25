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فن

اللي فات مات لخالد سليم.. تحقق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:11 ص
خالد سليم
خالد سليم
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آيه عاطف - محمد نحلة
في أقل من 24 ساعة ومنذ أن أطلق الفنان خالد سليم كليب أغنيته الجديدة "اللي فات مات" حققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأيضًا حققت آلاف المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحققت أيضًا الأغنية ردود أفعال إيجابية كثيرة من جمهور الفنان خالد سليم وظهرت في تعليقاتهم على الكليب الذي تم تصويره في لبنان، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل.

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وميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا. 

تعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع  أحمد عادل، ومن المقرر أن يصورها فيديو كليب أيضًا خلال الفترة المقبلة.
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