خالد سليم يطلق كليب "اللي فات مات"

أطلق الفنان خالد سليم كليب أغنيته الجديدة "اللي فات مات" على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به على "فيسبوك".





تم تصوير الأغنية في لبنان، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس.





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وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.



