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فن

خالد سليم يطلق كليب "اللي فات مات"

السبت 23/مايو/2020 - 10:39 م
خالد سليم
خالد سليم
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محمد نحلة
أطلق الفنان خالد سليم كليب أغنيته الجديدة "اللي فات مات" على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به على "فيسبوك". 

تم تصوير الأغنية في لبنان، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس. 

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وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضًا خلال الفترة المقبلة.
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