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فن

خالد سليم يطلق البرومو التشويقي لكليب "اللي فات مات"

السبت 23/مايو/2020 - 02:17 ص
خالد سليم
خالد سليم
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محمد نحلة - نبيل العدوي
أطلق الفنان خالد سليم البرومو التشويقي لكليب أغنيته الجديدة "اللي فات مات" على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بع "فيسبوك"،.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس.

وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا وتم تصويره في لبنان.

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام.

 و يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمنى" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضًا خلال الفترة المقبلة.

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