ضياء عبدالخالق يتحدث عن دور فرج في مسلسل الفتوة.. فيديو

قال الفنان ضياء عبدالخالق, إن دور فرج في مسلسل الفتوة كان من الادوار الصعبة جدا.

وأضاف الفنان ضياء عيد الخالق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, قائلا "انا بحب ياسر جلال وبحب كل زمايلي اللي في المسلسل ومبقتش عارف إزاي أعمل اني انا بكرههم وانا بحبهم اصلا ودي كانت الصعوبة في الدور".

وتابع ضياء عبد الخالق, أن ديكور اللوكيشن كان أكثر من الرائع لدرجة أنني بعد الانتهاء من التصوير كنت لا أريد الذهاب إلي منزلي مرة أخري.

وأوضح الفنان ضياء عبدالخالق, أن المكان والجو العام للوكيشن من أهم العناصر التي تعطي للفنان دفعة قوية لعمل دوره باتقان أكثر حتي يكون شيئا أكثر من الرائع.

وأشار إلي أنه, لا يحب أن يعمل الادوار الفنية الخاصة به بطريقة التقمص لانه من وجهة نظره الوعي والفهم للشخصية يعطي إتقان أكثر للعمل.