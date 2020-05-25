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توك شو

مي عمر: كنت خايفة من الفتوة لهذا السبب.. وياسر جلال إنسان طيب وبيحب شغله.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:42 ص
مي عمر
مي عمر
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة مي عمر إنه عندما عرض عليها المشاركة في مسلسل الفتوة شعرت بسعادة خاصة أنه دور مختلف يدور احداثه في عهد قديم في عصر، متابعة «كنت خايفة من مسلسل الفتوة بسبب انه من زمن بعيد جدا».

وأضافت مي عمر خلال لقائها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»  أنها وافقت على العمل بسبب فريق العمل المشارك فيه، خاصة أن الفنان ياسر جلال شجعها على تقديم الدور، مؤكدا أنت ياسر جلال شخص يقدم كل الدعم لزملائه بكل حب.

وأشارت إلى أن ياسر جلال إنسان طيب ويحب شغله جدا، وهذا ما شاهدته في الفتوة ومشاركتها معه كان شئ إيجابيا بالنسبة لها، موضحة أن المخرج حسين المنباوي شخص حساس وله نظرة جيدة لذلك شعت على قبول الدور رغم انه مختلف.

وأوضحت مي عمر أن اي دور يقدم لها تشعر بالرهبة، وكانت قلقة بشأن الشخصية لانها لم تعش هذا العصر عام 1850، وحاولت تقمص الشخصية لكي تصل الي الجمهور بصورة طبيعية.

ونوهت إلى أن الأفضل هو التعبير بملامح الوجه أثناء التمثيل والفضل يعود الي الفنان ياسر جلال لانه أعطى لها الفرصة بذلك أثناء التصوير .
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