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توك شو

ببقى متوتر.. ياسر جلال: مش متعود الظهور في البرامج.. ومي عمر مش واخدة حقها.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:59 ص
ياسر جلال
ياسر جلال
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الفنان ياسر جلال، إنه سعيد جدا بمشاركته في مسلسل الفتوة، موضحا أن المخرج حسين المنباوي شخص حساس جدا ويفهم جيدا في اختيار وأداء الممثل الذي يقدم الشخصية، بكل أبعادها.

وتابع ياسر جلال خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» «انا مش الشخصيات التي لا تفضل الظهور في وسائل الإعلام كثيرا، ومش متعود اتكلم في البرامج لاني بتوتر».

وأضاف ياسر جلال أنه إذا تحدث عن الرومانسية سيتحدث كثيرا، مشيرا إلى أن الدراما أصبحت لها شكل مختلف خاصة في أدوار الشر، والمخرج دوره أساسي في تجسيد الأدوار ليحدث تغيير في الدراما.

وأشار إلى أنه عندما جاء لاختيار شخصية ليل في المسلسل كانت الانسب مي عمر لان سنها الصغير ولديها شخصية، مضيفا أن مي عمر مظلومة لان معظم أعمالها الفنية مع زوجها المخرج محمد سامي.
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