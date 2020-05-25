ببقى متوتر.. ياسر جلال: مش متعود الظهور في البرامج.. ومي عمر مش واخدة حقها.. فيديو

قال الفنان ياسر جلال ، إنه سعيد جدا بمشاركته في مسلسل الفتوة ، موضحا أن المخرج حسين المنباوي شخص حساس جدا ويفهم جيدا في اختيار وأداء الممثل الذي يقدم الشخصية، بكل أبعادها.





وتابع ياسر جلال خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» «انا مش الشخصيات التي لا تفضل الظهور في وسائل الإعلام كثيرا، ومش متعود اتكلم في البرامج لاني بتوتر».





وأضاف ياسر جلال أنه إذا تحدث عن الرومانسية سيتحدث كثيرا، مشيرا إلى أن الدراما أصبحت لها شكل مختلف خاصة في أدوار الشر، والمخرج دوره أساسي في تجسيد الأدوار ليحدث تغيير في الدراما.



