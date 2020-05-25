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حسين المنباوي: المخرج مش بيعمل كل حاجة وأنا بحب أسمع لفريق العمل.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:09 ص
حسين المنباوي
حسين المنباوي
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محمد حليم قنديل

قال المخرج حسين المنباوي مخرج مسلسل الفتوة, إن المخرج بشكل أو بأخر اني أتعامل مع فريق عمل كبير جدا يتكون من أساتذة في مجال الفن.


وأضاف المخرج حسين المنباوي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أنه كان يسمع لجميع فريق العمل بمسلسل الفتوة لان الجميع كانوا متخصصين ومحترفين في أعمالهم سواء كانوا ممثلين أو باقي فريق العمل نظرا لوجود خبرة كبيرة لديهم في المجال الفني.

وتابع مخرج مسلسل الفتوة, قائلا "فكرة أن المخرج هو اللي يقول كل حاجة وتتنفذ وبس دي فكرة غلط جدا .. الفكرة اننا كلنا بنبقي فريق عمل مع بعض ولازم ناخد رأي بعض".

وأوضح المخرج حسين المنباوي, أن عمل المخرج يكون في التنسيق بين أداء فريق العمل في أعمالهم, مشيرا إلي أنه في عمله يحب ان يستمع جيدا إلي جميع الفريق الذي يعمل معه.

وأشار إلي أنه, يعطي للجميع مساحتة لكي يبدع في عمله ويخرجه بشكل جيدا لكي ينال إعجاب المشاهدين عند العرض.

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