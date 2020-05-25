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فن

تامر حسني يطرح ديو welcome to the life بشكل جديد.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
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عمر صبحي
طرح الفنان تامر حسني الديو الغنائي "welcome to the life'" مع الفنان ايكون بشكل مختلف ، علي قناته الرسمية عبر موقع "يوتيوب" .

ديو "welcome to the life" تم عرضه للمرة الأولي  عام 2015 ، من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات. 

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يذكر أن بدأ الفنان تامر حسني حفل عيد الفطر المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بأغنية "الأصل مصرى" وتم إذاعة الحفل على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان تامر حسني قد نشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقًا عليها :" كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعًا يا اغلى الناس".
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