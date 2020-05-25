تامر حسني يطرح ديو welcome to the life بشكل جديد.. فيديو

طرح الفنان تامر حسني الديو الغنائي "welcome to the life'" مع الفنان ايكون بشكل مختلف ، علي قناته الرسمية عبر موقع "يوتيوب" .





ديو "welcome to the life" تم عرضه للمرة الأولي عام 2015 ، من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.





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يذكر أن بدأ الفنان تامر حسني حفل عيد الفطر المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بأغنية "الأصل مصرى" وتم إذاعة الحفل على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.



