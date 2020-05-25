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ديني

منظمة خريجي الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية في الصومال

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:04 م
منظمة خريجي الأزهر
منظمة خريجي الأزهر
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محمد شحتة
دانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر التفجيرات الإرهابية التي استهدف احتفالا بعيد الفطر المبارك في منطقة بيداوا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة عشرين آخرين. 

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم: إن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الأنعام: 151]. 

وأضاف بيان المنظمة، أن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: ٩٣]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... " [رواه البخاري ومسلم]. 

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.
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