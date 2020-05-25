رغم إجازة العيد.. السلع التموينية تسدد مستحقات المخابز عبر البنوك





وذلك في ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، لعدم تأخير مستحقات المخابز خلال إجازة عيد الفطر المبارك.





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وقد خصصت البنوك مجموعات عمل خاصة بداخلها لاستقبال الملفات وتحويل القيمة إلى حسابات أصحاب المخابز، حرصًا من الوزارة على حصول اصحاب المخابز على مستحقاتهم فى التوقيتات المحددة لضمان توافر الخبز البلدي المدعم لكافة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.



