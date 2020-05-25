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اقتصاد

رغم إجازة العيد.. السلع التموينية تسدد مستحقات المخابز عبر البنوك

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:28 م
مخابز
مخابز
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محمد صبيح
قامت الهيئة العامة للسلع التموينية صباح اليوم 25/5/2020 بالتنسيق مع كافة البنوك (شركة بنوك مصر-بنك الاسكان والتعمير-البنك الأهلي-بنك مصر-بنك القاهرة-بنك الاسكندرية-البنك الزراعي المصري) بسداد مستحقات المخابز عن أيام 21 ، 22 ، 23 ، 24 مايو باجمالي مبلغ 91.5 مليون جنيه. 

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، لعدم تأخير مستحقات المخابز خلال إجازة عيد الفطر المبارك. 

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وقد خصصت البنوك مجموعات عمل خاصة بداخلها لاستقبال الملفات وتحويل القيمة إلى حسابات أصحاب المخابز، حرصًا من الوزارة على حصول اصحاب المخابز على مستحقاتهم فى التوقيتات المحددة لضمان توافر الخبز البلدي المدعم لكافة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.

كما يتواجد اليوم الاثنين الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٠ السيد نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومجموعة العمل المعنية بمقر الهيئة لمتابعة انتظام سير العمل وضمان تحويل المستحقات المالية لإصحاب المخابز.
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