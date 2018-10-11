غرفة صناعة الحبوب تطالب وزير التموين بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة

طالبت شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة والممثلة فى فارق سعر السولار عن السنوات الماضية، وكذلك حافز الـ 5 جنيهات خلال فترة تطبيق منظومة الخبز فى السنوات 2015 و2016 ، والذى يعد حافز جودة ويصرف للمخابز التى لا تنتهج اى مخالفات، ومع ذلك لم يتم صرفه حتى الآن، فى الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بمطالبة أصحاب المخابز بتسديد ديونهم دون صرف مستحقاتهم المتأخرة الأمر الذى يتطلب عمل مقاصة وخصم ديون اصحاب المخابز من مستحقاتهم المتأخرة .





كما طالب حسن محمدى رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، بضرورة تمثيل اللجنة المشكلة من وزير التموين بعمل محاسبة لأصحاب المخابز عن ما تم صرفه من الخبز للمواطنين بالكروت الذهبية ،على أن تتضمن اللجنة عضوا ممثلا عن أصحاب المخابز حتى لا تكون اللجنة خصما وحكما فى نفس الوقت، خاصة بعد ما قامت اللجنة المشكلة من مديرية التموين بمحافظة الشرقية بعمل محاسبة لأصحاب المخابز بشكل عشوائى على غير الحقيقة وتسبب ذلك فى إحالة أعضاء اللجنة الى النيابة الإدارية بمحضر رقم 204 لسنة 2018 ،وقامت النيابة بدورها بمخاطبة وزير التموين والذى قرر تشكيل لجنة ممثلة من كل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية و من شركة سمارت دون أن يكون باللجنة عضو ممثل عن أصحاب المخابز، رغم أنهم أصحاب الشأن ، الذى يتطلب ضرورة تمثيل أصحاب المخابز باللجنة كما كان مسبقا وكذلك بلجان التظلمات فى كل مديرية وبالوزارة .





وأكد حسن محمدى فى تصريحات اليوم أن هناك العديد من المشاكل تواجه حاليا أصحاب المخابز، خاصة فى محافظة الشرقية بسبب منظومة الخبز الجديدة التى قامت وزارة التموين بتطبيقها اعتبارا من 16 أغسطس 2018، دون قيام مديرى المديريات بشرح طبيعة عمل المنظومة لأصحاب المخابز، مما تسبب فى غلق أكثر من 120 مخبز بالشرقية، نتيجة عدم وجود رصيد خبز بالبطاقات التموينية خلال آخر يومين من كل شهر، حيث يقوم المواطنون بصرف حصة خبز 3 أيام من الحصة المقررة مع بداية كل شهر وبالتالى لا يكون لهم رصيد من الخبز خلال آخر يومين من الشهر نفسه، مما يتوقف بعض المخابز عن العمل فى هذه الفترة، الأمر الذى يعرضهم لمحاضر من قبل مفتشي التموين بحجة عدم التزامهم بالعمل رغم أنه لا توجد بطاقات بها رصيد من الخبز فى آخر يومين من الشهر ، مطالبا الوزير ببحث هذه المشكلة حرصا على أصحاب المخابز .



