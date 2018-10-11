ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

غرفة صناعة الحبوب تطالب وزير التموين بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
طالبت شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة والممثلة فى فارق سعر السولار عن السنوات الماضية، وكذلك حافز الـ 5 جنيهات خلال فترة تطبيق منظومة الخبز فى السنوات 2015 و2016 ، والذى يعد حافز جودة ويصرف للمخابز التى لا تنتهج اى مخالفات، ومع ذلك لم يتم صرفه حتى الآن، فى الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بمطالبة أصحاب المخابز بتسديد ديونهم دون صرف مستحقاتهم المتأخرة الأمر الذى يتطلب عمل مقاصة وخصم ديون اصحاب المخابز من مستحقاتهم المتأخرة .

كما طالب حسن محمدى رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، بضرورة تمثيل اللجنة المشكلة من وزير التموين بعمل محاسبة لأصحاب المخابز عن ما تم صرفه من الخبز للمواطنين بالكروت الذهبية ،على أن تتضمن اللجنة عضوا ممثلا عن أصحاب المخابز حتى لا تكون اللجنة خصما وحكما فى نفس الوقت، خاصة بعد ما قامت اللجنة المشكلة من مديرية التموين بمحافظة الشرقية بعمل محاسبة لأصحاب المخابز بشكل عشوائى على غير الحقيقة وتسبب ذلك فى إحالة أعضاء اللجنة الى النيابة الإدارية بمحضر رقم 204 لسنة 2018 ،وقامت النيابة بدورها بمخاطبة وزير التموين والذى قرر تشكيل لجنة ممثلة من كل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية و من شركة سمارت دون أن يكون باللجنة عضو ممثل عن أصحاب المخابز، رغم أنهم أصحاب الشأن ، الذى يتطلب ضرورة تمثيل أصحاب المخابز باللجنة كما كان مسبقا وكذلك بلجان التظلمات فى كل مديرية وبالوزارة .

وأكد حسن محمدى فى تصريحات اليوم أن هناك العديد من المشاكل تواجه حاليا أصحاب المخابز، خاصة فى محافظة الشرقية بسبب منظومة الخبز الجديدة التى قامت وزارة التموين بتطبيقها اعتبارا من 16 أغسطس 2018، دون قيام مديرى المديريات بشرح طبيعة عمل المنظومة لأصحاب المخابز، مما تسبب فى غلق أكثر من 120 مخبز بالشرقية، نتيجة عدم وجود رصيد خبز بالبطاقات التموينية خلال آخر يومين من كل شهر، حيث يقوم المواطنون بصرف حصة خبز 3 أيام من الحصة المقررة مع بداية كل شهر وبالتالى لا يكون لهم رصيد من الخبز خلال آخر يومين من الشهر نفسه، مما يتوقف بعض المخابز عن العمل فى هذه الفترة، الأمر الذى يعرضهم لمحاضر من قبل مفتشي التموين بحجة عدم التزامهم بالعمل رغم أنه لا توجد بطاقات بها رصيد من الخبز فى آخر يومين من الشهر ، مطالبا الوزير ببحث هذه المشكلة حرصا على أصحاب المخابز .

‫وأوضح "حسن المحمدى" أن من أهم مطالب أصحاب المخابز هو أن يتم عمل استعاضات دقيق لأصحاب المخابز كل ثلاثة أيام وفقا للاتفاق مع وزارة التموين، حيث ان ما يحدث حاليا هو عمل استعاضات يوميا ، مما يعرض أصحاب المخابز لخسائر كبيرة ، لافتا الى أن صاحب المخبز قد ينتج 20 جوال دقيق فى اليوم الأول ، فى حين قد ينتج 30 جوال أو أكثر فى اليوم الثانى وكذلك الأمر فى اليوم الثالث، الامر الذى يتطلب عمل استعاضات لأصحاب المخابز كل ثلاثة أيام أو كل شهر وليس كل يوم لمعرفة متوسط ما يتم انتاجه من الدقيق حتى يحصل صاحب المخبز على دقيق مقابل ما يقوم بإنتاجه على مدار ثلاثة أيام او على مدار شهر كامل ، خاصة وأن أصحاب المخابز قاموا بسداد تأمين لقيمة الدقيق عن ثلاثة أيام وفقا للاتفاق مع الوزارة.

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الخميس 11-10- 2018

شاهد .. تحية خاصة لرجل الحرب والسلام خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

تقبيل الأنف ولمس الأكتاف.. أشهر عادات العرب في التحية

إشادة دولية بمبادرة القيادة السياسية للاستثمار في العنصر البشري ودعم تمويلها

رجل دين إيراني يتهم بلاده بالتورط في قتل 402 شخص خلال حادث مكة

الرئيس السيسي يوافق على منحة إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية

طريقة لتخسيس الكرش بسرعة فائقة

إصابة شخص في انقلاب سيارة أعلى كوبري ناهيا.. صور

3 شخصيات فبركت شائعات حول اختفاء جمال خاشقجي.. ودور مهم لـ قطر والإخوان

ضبط كينية تستقطب الرجال عن طريق الفيس بوك في الغردقة

أحد أبطال أكتوبر يسرد ذكرى عبور قناة السويس أمام الرئيس السيسي.. فيديو

قائد عسكري ليبي يروي تفاصيل الدقائق الـ10 قبل ضبط الإرهابي هشام عشماوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة شخص في انقلاب سيارة أعلى كوبري ناهيا.. صور

الري: 210 آلاف حالة إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل

الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

سعر غير متوقع لإطلالة كيت ميدلتون في لندن ..صور

اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك

فيديو

الرئيس السيسي يبكي على الهواء .. فيديو
أحد أبطال حرب أكتوبر يهدى للسيسي كتاب رجال الفرقة 19.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو
بث مباشر.. وقائع الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟