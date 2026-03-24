تضامن النواب: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز استقرار المنطقة وتؤكد الدور المحوري لمصر

ثمنت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الجولات والزيارات المكثفة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية إلى دول الخليج العربي، مؤكدة أنها تأتي في توقيت بالغ الدقة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.



وأكدت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لها، أن هذه التحركات الدبلوماسية النشطة تعكس الدور التاريخي والمحوري لمصر، وحرص القيادة السياسية على حماية الأمن القومي العربي، والعمل على احتواء الأزمات عبر تغليب لغة الحوار والحلول السياسية بدلاً من التصعيد.



وأضافت أن جولات الرئيس تؤكد أن مصر تتحرك وفق ثوابت راسخة ومسؤولية وطنية وقومية للحفاظ على استقرار المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراعات بما يهدد السلم والأمن الدوليين.



وأشادت بالتنسيق المستمر بين مصر والدول العربية الشقيقة، خاصة دول الخليج، مؤكدة أن هذا التنسيق يعكس وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وأن العمل العربي المشترك يمثل السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات الإقليمية المعقدة.



واختتمت الدكتورة راندا مصطفى تصريحاتها بالتأكيد على دعم مجلس النواب الكامل لكافة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية، معربة عن ثقتها في قدرة الدولة المصرية على مواصلة دورها الفاعل في ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.