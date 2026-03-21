الحكومة ترفع مساهمتها في صناديق التأمينات الإجتماعية للموظفين

تحملت الخزانة العامة مصروفات المساهمة في صناديق التأمين الإجتماعي للعاملين بالحكومة بقيمة اقتربت من 4 مليارات جنيه على أساس سنوي.

وكشف تقرير حكومي حصل صدي البلد على نسخة منه والذي تضمن تخصيص مبلغ 33.225 مليار جنيه تحملته الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري بعد أن كان 29.37 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له.

وبلغت النفقات التي تحملتها الحكومة ضمن المزايا التأمينية الأخرى للعاملين بالدولة حوالي 10.22 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 9.07 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق.

ورفعت الحكومة من مصروفات المزايا التأمينية المقررة للموظفين بالموازنة العامة للدولة في أول 7 شهور من السنة المالية الحالية إلي 43.441 مليار جنيه مقارنة بنحو 38.442 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي السابق.

كانت الموازنة العامة للدولة قد انفقت فعليأ مبلغ 2.625 تريليون جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري مقابل 2.028 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة المنفقة فعليًأ نحو 371.645 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير 2026/2025 الجاري مقابل 335.61 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق.