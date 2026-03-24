قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد صدمة الخروج الأفريقي.. لماذا يؤجل الأهلي تغيير الجهاز الفني.. والحقيقة الكاملة في ملف فايلر؟
دعاء للميت مؤثر جدا.. ردده في جوف الليل
خبيئة الأقصر الأكبر منذ توت عنخ آمون.. تفاصيل مثيرة عن الكشف الأثري بمنطقة «القلايا»
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 وعدد الأسئلة في كل مادة| تفاصيل عاجلة
فرص عمل أمن وحراسة براتب 20 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم
الصحة الإسرائيلية: المستشفيات استقبلت 122 مصابا خلال الساعات الــ 24 الماضية
دوي صفارات الإنذار في ديمونة والبحر الميت وإيلات والنقب
إعلام عبري: مجتبى خامنئي وافق على إنهاء الحرب بسرعة وفقا لاشتراطات إيران
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حقوق العامل حال تكرار إصابة العمل.. هل يستحق تعويضا جديدا ؟

إصابة عمل
إصابة عمل
أميرة خلف

حدد قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية، حقوق العامل حال تعرضه لإصابة عمل، بما يضمن له الحماية الاجتماعية والتعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق به أثناء أداء مهام وظيفته.


ويرغب العديد من المواطنين معرفة الموقف القانون حال تكرار الإصابة و مدى أحقية العامل في الحصول عليها مرة أخرى. 
 

وطبقا لنص القانون ، فإنه إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل، روعيت في تعويضه القواعد الآتية:


- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من (35%) عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز الأخير.


- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي (35%) أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:

(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.

(ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية موظف عامل اصابة عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

ترشيحاتنا

العراق

الحشد الشعبي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في الأنبار إلى 14

اتصالات هاتفية لوزير الخارجية

وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة

أرشيفية

مسؤول أمريكي: الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات.. و قف الهجمات يقتصر على مواقع الطاقة

بالصور

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟
أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط.. احذري هذه العادات اليومية

الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد