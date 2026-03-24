حقوق العامل حال تكرار إصابة العمل.. هل يستحق تعويضا جديدا ؟

حدد قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية، حقوق العامل حال تعرضه لإصابة عمل، بما يضمن له الحماية الاجتماعية والتعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق به أثناء أداء مهام وظيفته.



ويرغب العديد من المواطنين معرفة الموقف القانون حال تكرار الإصابة و مدى أحقية العامل في الحصول عليها مرة أخرى.



وطبقا لنص القانون ، فإنه إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل، روعيت في تعويضه القواعد الآتية:



- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من (35%) عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز الأخير.



- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي (35%) أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:

(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.

(ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.