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أخبار البلد

الوزراء يوافق على تعديل قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:29 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.

وبحسب بيان، ينص التعديل على أن "يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كل من نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ونائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن والمضارب، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاضافة إلى ممثل لكل من وزارات (الدفاع- الزراعة واستصلاح الاراضى- التجارة والصناعة- المالية – التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى- التموين والتجارة الداخلية)، هذا إلى جانب عضوين من ذوى الخبرة.
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