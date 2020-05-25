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برلمان

على غرار الاختيار.. برلمانية تنشر صورتها مع أيمن نور: خان الوطن

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:05 م
النائبة مارجريت عازر
النائبة مارجريت عازر
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فريدة محمد
نشرت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، صورة تجمعها مع أيمن نور الداعم لجماعة الاخوان الإرهابية والهارب الان في تركيا وقارنت في الصورة بين من يختار دعم وطنه ومن يخونه.


الصورة جمعتهما وعددا من القوى السياسية اثناء احد الأنشطة السياسية للأحزاب بمحافظة البحيرة عام ٢٠١٠.




وقالت النائبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الاختيار ليس فقط فى مسلسل الاختيار فى حياتنا كلها"، موجهة حديثها لأيمن نور: "وأعتقد ان أفضل اختيار ان تختار وطنك وبلدك وأهلك اكثر من كنوز الارض.. عيش مرفوع الرأس فى وطنك افضل من ان تعيش ومعك كنوز الارض وانت خائن منبوذ".


الصورة كانت لوقفة احتجاجية لقوى المعارضة عام ٢٠١٠ بالبحيرة، والجدير بالذكر أن أيمن نور هرب إلى تركيا بعد سقوط حكم جماعة الاخوان المسلمين الذي كان يدعمه و رغم دعم ايمن نور للإخوان كان يُزعم دائما انه صاحب توجه ليبرالي. 
 

ويعد أيمن نور أحد مؤسسي  قناة الشرق الاخوانية التي تبث ويتم تمويلها من تركيا للهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها حيث تقوم القناة المعادية لمصر ببث الشائعات و الاكاذيب بهدف ضرب الاستقرار و دعم جماعة الاخوان الإرهابية و الجماعات المتطرفة.


وتقوم قناة الشرق التي يديرها ايمن نور ايضا بدعوات تستهدف إشاعة الفوضى والترويج للأكاذيب و يتخذها الاخوان منبرا لهم لتحقيق أهدافهم السياسية و يمجدون النظام التركي الذي يمولهم ويدعم مخططاتهم التي تتوافق مع أهداف رجب طيب اردوغان الرئيس التركي.

  
الجدير بالذكر ايضا ان مارجريت عازر انتمت لعدد من الاحزاب الليبرالية خلال مشوارها السياسي حيث كانت الامين العام لحزب الجبهة الديمقراطية وانتمت لحزاب الوفد وهى الان وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وتنتمي لائتلاف الأغلبية دعم مصر.
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