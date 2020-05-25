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محافظات

الإسماعيلاوية ملتزمون.. لليوم الثاني خلو الحدائق وإغلاق المحال والأسواق

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:45 م
خلو الحدائق وإغلاق
خلو الحدائق وإغلاق المحال والأسواق
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انجي هيبة
شهدت محافظة الإسماعيلية التزاما واضحا من قبل المواطنين بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، لليوم الثاني على التوالي.

وخلت الحدائق والمتنزهات وأغلقت الأسواق والمنافذ. 

وفي طريق نمرة ٦، عينت دوريات شرطية منعت مرور السيارات في الاتجاه المؤدي للحدائق العامة كذلك المواطنين.

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وكلف اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق  أحمد الإسناوي نائب رئيس المركز والمدينة بالمرور والتأكد من إغلاق جميع الأنشطة فيما عدا المصرح بها وكذلك التأكد من خلو الحدائق من المواطنين. 

كما قام قسم الإشغالات بإزالة الإشغالات على الأرصفة ومنع الباعة الجائلين من إشغال الشوارع.

 وبمشاركة إدارة التموين،  وجهت حملة تموينية بالمرور على محلات البقالة والتأكد من إعلان الأسعار على السلع وتفقدت  المخابز ومحلات الخضار والفاكهة.

يأتي ذلك في اطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحظر واغلاق جميع الانشطة فيما عدا المخابز والصيدليات والسوبر ماركت ومنع التجمعات.
الإسماعيلاوية ملتزمون.. لليوم الثاني خلو الحدائق وإغلاق المحال والأسواق
الإسماعيلاوية ملتزمون.. لليوم الثاني خلو الحدائق وإغلاق المحال والأسواق
الإسماعيلاوية ملتزمون.. لليوم الثاني خلو الحدائق وإغلاق المحال والأسواق
الإسماعيلاوية ملتزمون.. لليوم الثاني خلو الحدائق وإغلاق المحال والأسواق
الإسماعيلاوية ملتزمون.. لليوم الثاني خلو الحدائق وإغلاق المحال والأسواق
الإسماعيلاوية ملتزمون.. لليوم الثاني خلو الحدائق وإغلاق المحال والأسواق
الإسماعيلاوية ملتزمون.. لليوم الثاني خلو الحدائق وإغلاق المحال والأسواق
الإسماعيلاوية ملتزمون.. لليوم الثاني خلو الحدائق وإغلاق المحال والأسواق
الإسماعيلاوية ملتزمون.. لليوم الثاني خلو الحدائق وإغلاق المحال والأسواق
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