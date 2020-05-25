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محافظات

محافظ البحيرة: دعم مستمر للمنظومة الصحية لمواجهة كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:27 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهورى

تواصل مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة البحيرة، أعمالها في المشاركة المجتمعية وتقديم العديد من التبرعات العينية والنقدية مع الأجهزة التنفيذية بديوان عام المحافظة ومديرية الصحة والسكان.


وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حث المجتمع المدنى وبتواصل شخصى منه، على المشاركة المجتمعية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتم توفير ٢٤ جهاز تنفس صناعى؛ من أجل رفع كفاءة أداء وحدات العناية المركزة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، بدور محافظ البحيرة فى متابعة جهود مستشفيات الحجر الصحي لمجابهة وباء كورونا والتصدى له، مشيرًا إلى جهود المحافظ فى توفير البدل الوقائية والماسكات والجونتيات والمطهرات للفرق الطبية، إضافة إلى دعم المعنوى للفرق الطبية بمستشفيات الحجر الصحى.

وأضاف وكيل صحة البحيرة، أنه من خلال المشاركة المجتمعية تم ترميم ٢ غرف عمليات لمستشفى كفر الدوار المركزى و توريد ٢٥ جهازا لتشغيل غرف العمليات من أجل التغلب على تزايد حالات الطوارئ فى ظل تحويل مستشفى كفر الدوار العام لمستشفى الحجر الصحى بالبحيرة. 

وأشار إلى  قيام أحد رجال الأعمال بالتبرع بكابينتين حماية بيولوجيه لتشغيل وحدة PCR على أعلى مستوى و لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالى كفر الدوار.

وأكد بيومى مديرية الشئون الصحية على تكاتف نواب مجلس الشعب لدعم القطاع الصحى و تعزيز مجهوداته من أجل الإنتهاء من كافة الإجراءات المركزية لسرعة الانتهاء من إجراءات الترميم و تطوير جناح العمليات بمستشفى كفر الدوار المركزى و أيضًا  لتوريد بعض الأجهزة الطبية من خلال وزارة الصحة.

ويتقدم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وجميع العاملين بالمديرية بخالص الشكر والتقدير لرجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى  لدعمهم للقطاع الصحى من أجل توفير الأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


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