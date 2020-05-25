السفير صلاح حليمة: مصر اقترحت إنشاء صندوق أفريقي لدعم ومواجهة أزمة كورونا.. فيديو

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية ، إن مصر تقوم بدور محوري في القارة الافريقية وهناك 3 اجتماعات افريقية مصغرة تمت خلال الفترة الماضية بين رؤساء دول القارة الافريقية .





وأضاف صلاح حليمة خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن هذه اللقاءات والاجتماعات التي تتم كان لها نتائج إيجابية ومصر لها دور محورى من خلال عرض بعض الرؤى والاقتراحات .





واوضح السيفر صلاح حليمة، أن من ضمن الاقتراحات التي عرضتها مصر هو إنشاء صندوق الاتحاد الأفريقي لدعم ومواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد .





وتابع : كان هناك موقف مصرى خلال مجموعة العشرين لدعم القارة الافريقية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة السمراء، و مصر قامت بدعوة القطاع الخاص سواء في القارة او علي المستوى الدولي للتعاون مع القارة الافريقية" .



