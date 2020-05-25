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السفير صلاح حليمة: مصر اقترحت إنشاء صندوق أفريقي لدعم ومواجهة أزمة كورونا.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:04 م
صلاح حليمة
صلاح حليمة
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إبراهيم القادري
قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية ، إن  مصر تقوم بدور محوري في القارة الافريقية وهناك 3 اجتماعات افريقية مصغرة تمت خلال الفترة الماضية بين رؤساء دول القارة الافريقية .

وأضاف صلاح حليمة خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن  هذه اللقاءات والاجتماعات التي تتم كان لها نتائج إيجابية ومصر لها دور محورى من خلال عرض بعض الرؤى والاقتراحات .

واوضح  السيفر صلاح حليمة، أن من ضمن الاقتراحات التي عرضتها مصر هو إنشاء صندوق الاتحاد الأفريقي لدعم ومواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد .

وتابع : كان هناك موقف مصرى خلال مجموعة العشرين لدعم القارة الافريقية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة السمراء،  ومصر قامت بدعوة القطاع الخاص سواء في القارة او علي المستوى الدولي  للتعاون مع القارة الافريقية"  .

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