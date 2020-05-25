فرحة العيد.. خروج 20 حالة كورونا من مستشفى عزل إسنا .. صور

أعلنت الدكتورة الهام محمد محمود مديرة مستشفي اسنا للعزل الصحي في الاقصر الاثنين، عن شفاء وخروج ٢٠ حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19".

وأوضحت مديرة المستشفي انه تم تقديم التهنئة لجميع المرضي وتم توزيع أطباق الحلوي عليهم وعمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج حالات التعافي ومشاركة الاحتفال بالعيد.

واشارت "إلهام" إلى أن جميع الحالات تعافت تماما بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتحولت نتائج تحاليلهم من ايجابية إلى سلبية في نهاية فترة علاجهم.

واستقبل الناجون من الفيروس نبأ شفاهم وخروجهم من المستشفي بالفرح والسعادة وتقدموا بالشكر والتقدير لاطباء وتمريض العزل الصحي بمستشفى اسنا التخصصي علي تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسي للمرضي.





واكدت " الهام " أن جميع العاملين بالمستشفى يعملون ويواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المرضي وتقديم كامل الدعم العلاجي و النفسي للمرضى لتجاوز الازمة.

اقرأ أيضا :

خروج 4 حالات من مستشفى عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا.. صور

الجدير بالذكر، أن مستشفى إسنا التخصصي تعد من أكثر مستشفيات العزل الصحي مسجلة أكبر عدد خروج نهائي من بين مستشفيات الجمهورية ، للتصدر أكبر مشهد إيجابي وتفاؤلي للمجتمع المصري خاصة والدولي عامة.