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توك شو

قرد يهاجم لبنى عسل على الهواء ويجعلها تصرخ وتترك ستوديو الحياة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:37 ص
لبنى عسل
لبنى عسل
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البهي عمرو
تعرضت الإعلامية لبنى عسل لموقف محرج على الهواء، وذلك عندما استضاف الفنان إبراهيم السمان مقدم برنامج "كريزي تاكسي" الذي  كان يعرض علي قناة الحياة خلال شهر رمضان.

وظهر إبراهيم السمان مع لبنى عسل ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، وهو معه قرد، الذى كان يظهر معه فى بعض الحلقات.

وبدأت لبنى عسل باللعب مع القرد، وبعد فترة من الوقت؛ انفعل القرد وهاجم لبنى عسل، وكاد أن يتسبب فى إصابتها.

وعلى الفور صرخت لبنى عسل وتركت الأستوديو، وقام المخرج بالخروج لفاصل اضطراري بعد أن غادرت لبنى الأستوديو وهى تجري.
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