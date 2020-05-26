AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في ثاني أيام العيد.. 4 إصابات جديدة وشفاء 3 من كورونا بدمياط

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:40 ص
مديرية الصحة بدمياط
مديرية الصحة بدمياط
Advertisements
زينب الزغبي
أعلنت مديرية الصحة بدمياط ، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ثاني ايام عيد الفطر المبارك، وكذلك خروج 3 حالات شفاء من مركز التعليم المدنى والمدينة الشبابية برأس البر بعد تعافيهم من الفيروس.

وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة  بدمياط  أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات للتاكد من اصابتهم من عدمه بفيروس كورونا.
أقرأ أيضا:

وأضاف،  أن عدد حالات الشفاء في دمياط ارتفع بشكل ملحوظ  في الفترة الأخيرة، ووصل 392 حالة، ولكن ما زال الوضع دمياط يحتاج الى وعى اكبر من المواطنين والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من اليروس

وناشد طلحة المواطنين بالالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس خاصة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك. تجنبا لاصابة بالفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

5 طرق لمحاربة كورونا والعدوى

السعودية تعلن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

الصين تستعد لـ غزو الكوكب الأحمر

دموعها تتساقط .. ليلى علوي تحدث ضجة بسبب تسجيل صوتي

خلية نايمة .. طبيب أزمة مستشفى المنيرة طلع إخوان .. القصة الكاملة

تعليق ناري من أحمد موسى على بيان الصحة بشأن مصابي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا