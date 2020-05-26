في ثاني أيام العيد.. 4 إصابات جديدة وشفاء 3 من كورونا بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط ، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ثاني ايام عيد الفطر المبارك، وكذلك خروج 3 حالات شفاء من مركز التعليم المدنى والمدينة الشبابية برأس البر بعد تعافيهم من الفيروس.





وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات للتاكد من اصابتهم من عدمه بفيروس كورونا.

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وأضاف، أن عدد حالات الشفاء في دمياط ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ووصل 392 حالة، ولكن ما زال الوضع دمياط يحتاج الى وعى اكبر من المواطنين والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من اليروس





وناشد طلحة المواطنين بالالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس خاصة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك. تجنبا لاصابة بالفيروس.