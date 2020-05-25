فى ثاني أيام عيد الفطر.. كورنيش النيل بمدينة دمياط خال من المواطنين

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه ووفقًا للإجراءات الاحترازية التى أعلنتها المحافظة مؤخرًا لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والعمل على منع أية تجمعات خلال عيد الفطر المبارك .





واستمرت جهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتطبيق كافة القرارات الخاصة بغلق طريق كورنيش النيل والمتنزهات والحدائق و المحال التجارية ومنع دخول مدينة رأس البر إلا لقاطنيها من محافظة دمياط..





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هذا وقد نوهت المحافظ أنه ومع بداية اليوم الثانى للعيد، استمر غلق كورنيش النيل بمدينة دمياط وكذا غلق جميع الطرق المؤدية إليه أمام المواطنين مع إتاحة عدة محاور مرورية بديلة مؤكدة أنه تم تحقيق الالتزام التام تطبيق القرار وعدم السماح بأية خروقات لذلك...





هذا وقد أثنت الدكتورة منال عوض على جهود الأجهزة الأمنية بدمياط بقيادة اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط والتى تعمل بكل جد وإخلاص من أجل تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة المواطنين.





كانت قد شهدت محافظة دمياط ،تنفيذ مشدد لإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بدأ من أمس، أول أيام العيد، وغلق تام لكافة الشواطئ والكورنيش.