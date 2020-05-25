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محافظات

محافظ دمياط: نجحنا في أول أيام العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:14 ص
محافظ دمياط: نجحنا
محافظ دمياط: نجحنا في اول أيام العيد بتطبيق الإجراءات
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زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انه خلال اليوم الاول لعيد الفطر المبارك تم تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية التى أعلنتها المحافظة منذ بداية الأسبوع الماضي للحد من تجمعات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك وذلك ضمن حزمة التدابير الوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المحافظ أنه تم تحقيق الالتزام بتطبيق قرار إقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط وتكثيف التواجد الأمنى على بوابتى المدينة  والاستمرار فى غلق الشواطئ ومنطقة اللسان وشارع النيل.
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 وأوضحت أن غلق كورنيش النيل بمدينة دمياط وجميع المنتزهات، لمنع أى تجمعات للمواطنين حفاظًا على سلامتهم كما تم ايقاف حركة المواصلات العامة وغلق المحال التجارية .

وفى سياق متصل أكدت محافظ دمياط أن المحافظة لم تشهد أية خروقات لتلك القرارات، مناشدة أهالى المحافظة باتباع تلك التعليمات حفاظا على سلامتهم، كما تقدمت بالتهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة  بالخير والرخاء و الأمن والأمان.. 

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الأجهزة الأمنية وتكاتفها مع الجهات التنفيذية لتطبيق محاور الخطة الإستراتيجية لمجابهة تداعيات الأزمة والحد من إنتشار العدوى...
محافظ دمياط: نجحنا في أول أيام العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية
محافظ دمياط: نجحنا في أول أيام العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية
محافظ دمياط: نجحنا في أول أيام العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية
محافظ دمياط: نجحنا في أول أيام العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية
محافظ دمياط: نجحنا في أول أيام العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية
محافظ دمياط: نجحنا في أول أيام العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية
محافظ دمياط: نجحنا في أول أيام العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية
محافظ دمياط: نجحنا في أول أيام العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية
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