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أخبار العالم

بيرو تسجل 4020 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت وزارة الصحة في بيرو، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 123 ألفا و979 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" منذ ظهوره في البلاد. 

وقالت الصحة في بيرو وفق ما نقلته شبكة سي ان ان الأمريكية إنها سجلت 4020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم. 

وقالت الوزارة يوم الجمعة الماضي إن إجمالي 3629 شخصا لقوا حتفهم ، بما في ذلك 173 حالة وفاة إضافية منذ اليوم السابق.

ويوجد في بيرو ثاني أكبر عدد من الحالات المؤكدة لـ كوفيد19 في أمريكا اللاتينية خلف البرازيل.

وأعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى 374 ألفا و898 إصابة. 
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