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أخبار العالم

375 ألف إصابة.. البرازيل في المرتبة الثانية بإصابات كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى 374 ألفا و898 إصابة. 

فيما كشفت السلطات البرازيلية عن ارتفاع الوفيات بسبب الفيروس إلى 23 ألفا و473 حالة وفاة. 

وبهذه الأرقام تكون البرازيل في المركز الثاني كأكثر دول العالم تاثرا بفيروس كورونا خلف الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن قررت منح البرازيل 1000 جهاز تنفس لمساعدة الدولة، التي تحتل حاليًا المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في العالم، على التغلب على تفشي الجائحة.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الولايات المتحدة تعترف بالجهود القوية التي تبذلها الحكومة البرازيلية وستعزز قريبًا شراكتنا في مجال الدفاع والتجارة.
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