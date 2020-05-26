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فن

في ذكرى وفاة فايزة كمال.. كيف راهن عليها زوجها بزجاجتي وسكي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:02 ص
فايزة كمال
فايزة كمال
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سعيد فراج
تحل، اليوم الثلاثاء 26 مايو، ذكرى وفاة الفنانة فايزة كمال، التي ولدت فى 1 يناير عام 1962 بدولة الكويت، ودرست فى معهد الفنون المسرحية قسم ديكور، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 52 عامًا. 

ولدت فايزة كمال، في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها، كما أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. 

تعد الفنانة فايرة كمال، من الفنانات القلائل اللاتي يتمتعن بموهبة كبيرة، ولديها العديد من المقومات التى ساهمت فى نجاحها كممثلة، ورغم ظهورها فى العديد من الأدوار الثانوية، إلا أنها استطاعت أن تترك علامة مميزة فى وجدان مشاهديها. 

تزوجت فايزة كمال من المسرحى مراد منير، وأنجبت منه طفلين هما: (يوسف وليلى)، وجاء سبب الوفاة بعد أن تعرضت لأزمة صحية ونقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات والأشعة إصابتها بسرطان الكبد. 

وفي أحد حواراته الفنية كشف زوجها المخرج مراد منير عن أول لقاء جمعه مع الفنانة الراحلة كممثلة حيث قال: "أثناء مشاركتها في مسرحية (الملك هو الملك ) مع الفنان محمد منير راهني صلاح السعدني إنها ستكون أسوأ ما في العرض"، مضيفا: "ولكنني كان لدي تأكيد علي موهبتها وقدراتها الفنية وكسبت الرهان وكان عبارة عن زجاجتين (ويسكي).

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