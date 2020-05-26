في ذكرى وفاة فايزة كمال.. كيف راهن عليها زوجها بزجاجتي وسكي

، في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها، كما أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

تزوجت فايزة كمال من المسرحى مراد منير، وأنجبت منه طفلين هما: (يوسف وليلى)، وجاء سبب الوفاة بعد أن تعرضت لأزمة صحية ونقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات والأشعة إصابتها بسرطان الكبد.

تزوجت فايزة كمال من المسرحى مراد منير، وأنجبت منه طفلين هما: (يوسف وليلى)، وجاء سبب الوفاة بعد أن تعرضت لأزمة صحية ونقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات والأشعة إصابتها بسرطان الكبد.