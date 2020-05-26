علي ربيع يوجه رسالة شكر لطاقم عمل مسلسل عمر ودياب

نشر الفنان علي ربيع عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة تجمعه بطاقم عمل مسلسل عمر ودياب





وعلق علي ربيع علي الصورة قائلا: عايز أشكر مؤلفي مسلسل#عمر_ودياب علي مجهودكوا الكبير وتعبكوا معانا في مسلسل رغم ضيق الوقت ولكن قدرتوا تعملوا حاجه حلوة و دايما ان شاء الله وبأذن الله تكونو من اقوي المؤلفين والممثلين في الايام اللي جاية حبايب قلبي واللي جي اقوي بأمر الله.





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وجاءت التعليقات كالآتي:





احلي ناس في الدنيا

منورين

المسلسل حلو جدا

حقيقي ابدعتوا في المسلسل





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.





يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.