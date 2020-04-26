علي ربيع يوجه رسالة للجمهور بسبب مسلسل عمر و دياب.. ومتابع: انت نمبر وان





ونشر علي ربيع بوستر المسلسل وعلق عليه قائلا "على الحياة الان اتفرجوا ونتقابل بعد الحلقة".





وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين " حلو اوي يا على حلقة اخر فصلان" و "مسلسل روعة" و "المسلسل جامد" و "انت نمبر وان يا علي".





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.





يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.





حث الفنان علي ربيع متابعيه على مشاهدة حلقة مسلسله الرمضاني "عمر دياب " الذي يعرض على قناة الحياة.