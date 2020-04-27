بهذه الطريقة... محمد صلاح يتابع مسلسل عمر و دياب لـ علي ربيع ومصطفى خاطر.. شاهد





وحرص محمد صلاح على متابعة أعمال نجوم مسرح مصر الدرامية خلال شهر رمضان من كل عام كما تابع العام الماضي مسلسل "فكرة بمليون جنيه لـ علي ربيع.





يذكر أن محمد صلاح يلعب في الدوري الانجليزي لصالح فريق ليفربول، ويتصدر الدوري قبل ان يتوقف الموسم.





توج محمد صلاح بالعديد من الجوائز الفردية طوال فترة احترافة كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وهداف الدوري لعامان متتالين، كما شارك في بطولة كاس العالم مع منتخب مصر في النسخة الماضية.

نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورة عبر خاصية استوري بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام له وهو يتابع مسلسل "عمر ودياب" للنجم على ربيع.