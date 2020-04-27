AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بهذه الطريقة... محمد صلاح يتابع مسلسل عمر و دياب لـ علي ربيع ومصطفى خاطر.. شاهد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:13 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
مصطفى كرم _ اسماء الحسيني
نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورة عبر خاصية استوري بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام له وهو يتابع مسلسل "عمر ودياب" للنجم على ربيع.

وحرص محمد صلاح على متابعة أعمال نجوم مسرح مصر الدرامية خلال شهر رمضان من كل عام كما تابع العام الماضي مسلسل "فكرة بمليون جنيه لـ علي ربيع.

يذكر أن محمد صلاح يلعب في الدوري الانجليزي لصالح فريق ليفربول، ويتصدر الدوري قبل ان يتوقف الموسم.

توج محمد صلاح بالعديد من الجوائز الفردية طوال فترة احترافة كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وهداف الدوري لعامان متتالين، كما شارك في بطولة كاس العالم مع منتخب مصر في النسخة الماضية.
بهذه الطريقة... محمد صلاح يتابع مسلسل عمر و دياب لـ علي ربيع ومصطفى خاطر.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يعادل إنجاز لويس سواريز مع ليفربول

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يسجل هدف التعادل لـ ليفربول في شباك بورنموث.. فيديو

ليس الأفضل.. تعرف على تقييم محمد صلاح أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

تجاهلا لكورونا.. محمد صلاح يظهر داخل أحد المطاعم البريطانية.. فيديو

شركات الدعاية تستخدم محمد صلاح في زمن كورونا بهذا الإعلان الجديد

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

ترشيحاتنا

بالجماجم البشرية.. غادة عبد الرازق بإطلالة مخيفة برفقة السقا

محمد فضل: سأدعم حسام غالي رئيسا لـ النادي الأهلي.. فيديو

وصية هامة من اللواح أول شهداء الجيش الأبيض.. تعرف عليها

أنا ناجح بيكي وليكي يا حتة مني.. رسالة رومانسية من أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

يرفع المناعة.. أفضل طبق على مائدة السحور.. فيديو

نشرة أخبار التوك شو.. الحكومة تعلن موعد انتهاء فترة الحظر وعودة فتح مجالات العمل.. البنك المركزي: لدينا احتياطات تتحمل صدمات كورونا 24 شهرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. رموش الست من بلاد الشام إلى نكته فى حفل الأعيان

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

استغلي الحظر.. بمكون واحد احصلي على بشرة صافية وناعمة في أقل وقت