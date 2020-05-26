محافظ القاهرة: جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها في ثالث أيام العيد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين.





وأشار محافظ القاهرة إلى عدم ورود شكاوى من نقص الخبز بأى حى من أحياء العاصمة مع توافر أرصدة كافية من الدقيق وأسطوانات البوتاجاز والوقود لتلبية إحتياجات المواطنين .





وأكد محافظ القاهرة أن الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين مستمرة طوال إجازة العيد لتطبيق الإجراءات الاحترازيه الصحية اللازمة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين ولإحكام الرقابة على الأسواق ومنع أى مظاهر لاستغلال المواطنين.



