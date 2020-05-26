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محافظات

لعزل مصابي كورونا.. محافظ المنوفية يفتتح مستشفى الشروق بقويسنا بسعة 40 سريرا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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مروة فاضل

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى الشروق بقويسنا التابعة لمجموعة العربى لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بسعة 40 سريرا .


يأتي ذلك في إطار حرص مجموعة العربي علي المساهمة الفعالة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بحضور محمد موسى نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة والدكتور سعيد محمد البربرى مدير مستشفى  العربى بأبو رقبة  ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

 

أشاد محافظ المنوفية بمبادرة مجموعة العربى ، " قائلًا أننا كنا ننسق معهم على مستشفى واحد لإستقبال حالات الإصابة فبادروا بمستشفى ومدرسة ومؤسسة "، دعمًا للمنظومة الصحية وخدمة المجتمع ودورهم الرائد والفعال في خدمة الوطن والمواطن  والمشاركة المجتمعية  في ظل هذه الظروف الراهنة  .

وتفقد المحافظ مبنى الطوارىء والإستقبال وغرف المرضى وكذا جهاز الأشعة الخاص بتشخيص حالات الإصابة المبدئية ، كما تضم المسشتفى  2 أسرة عناية مركزة ، موجهًا وكيل وزراة الصحة بدعم المستشفى بكافة الأدوية والمسحات اللازمة ، وقد أشاد المحافظ بمستوى التجهيزات الفنية وتوفير كافة المعدات الطبية  ذات الجودة العالية  لتأدية الخدمة الصحية بشكل أفضل.


وأضاف المحافظ أن مستشفيات العربى نموذج متكامل يحتذى به فى جودة الخدمات والمستوى الطبى المقدم، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ، مشيرا الي أن المستشفى تعد صرح طبي جديد ويمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وتقام المستشفى علي مساحة 2500م .


جدير بالذكر أنه قد تم التنسيق الكامل  مع مجموعة العربى وسيتم توفير  60 سرير بمؤسسة العربي لتنمية المجتمع بأبو رقبة وكذا 20 سريرا بمدرسة مجموعة العربي للتعليم الفني بالمنطقة الصناعية بقويسنا ، فضلا عن 40 سريرا بمستشفي الشروق التابعة لمجموعة العربي بمدينة قويسنا وذلك لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا بدءا من اجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة وحتي العزل.

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لعزل مصابي كورونا.. محافظ المنوفية يفتتح مستشفى الشروق بقويسنا بسعة 40 سريرا
لعزل مصابي كورونا.. محافظ المنوفية يفتتح مستشفى الشروق بقويسنا بسعة 40 سريرا
لعزل مصابي كورونا.. محافظ المنوفية يفتتح مستشفى الشروق بقويسنا بسعة 40 سريرا
لعزل مصابي كورونا.. محافظ المنوفية يفتتح مستشفى الشروق بقويسنا بسعة 40 سريرا
لعزل مصابي كورونا.. محافظ المنوفية يفتتح مستشفى الشروق بقويسنا بسعة 40 سريرا
لعزل مصابي كورونا.. محافظ المنوفية يفتتح مستشفى الشروق بقويسنا بسعة 40 سريرا
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