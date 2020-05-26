بعد تماثلهما للشفاء من كورونا.. خروج زوجة نائب رئيس جامعة أسيوط وابنته من مستشفى العزل

خرجت زوجة وابنة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، من مستشفى الراجحي المخصص للمصابين بفيروس كورونا بعد تماثلهما للشفاء.









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وكانت نتائج تحاليل ومسحة أجريت بمعامل مديرية الصحة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، أثبتت سلبية عينات زوجة وابنة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، المصابتين بفيروس كورونا، وتماثلهما للشفاء بعد تلقيهما العلاج والرعاية الكاملة بمستشفى الراجحي الجامعي.









وقال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إن نتيجة تحليل مسحة أجريت له، جاءت سلبية، مؤكدا أن حالته الصحية مطمئنة ويخضع لبروتوكول العلاج ويتماثل للشفاء ويتبقى مسحة أخرى له خلال أيام حتى يتم التأكد تماما من شفائه وخروجه.









