بعد تماثلهما للشفاء من كورونا.. خروج زوجة نائب رئيس جامعة أسيوط وابنته من مستشفى العزل

خرجت زوجة وابنة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، من مستشفى الراجحي المخصص للمصابين بفيروس كورونا بعد تماثلهما للشفاء.
اقرأ أيضًا:
وكانت نتائج تحاليل ومسحة أجريت بمعامل مديرية الصحة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، أثبتت سلبية عينات زوجة وابنة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، المصابتين بفيروس كورونا، وتماثلهما للشفاء بعد تلقيهما العلاج والرعاية الكاملة بمستشفى الراجحي الجامعي.
وقال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إن نتيجة تحليل مسحة أجريت له، جاءت سلبية، مؤكدا أن حالته الصحية مطمئنة ويخضع لبروتوكول العلاج ويتماثل للشفاء ويتبقى مسحة أخرى له خلال أيام حتى يتم التأكد تماما من شفائه وخروجه.
وأشاد غريب بجهود الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والطاقم الطبي في مستشفى الراجحي الجامعي على تقديم العلاج والرعاية الطبية له؛ مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة وأن تحاليل الدم والأشعة التي أجريت له مطمئنة جدا، ومتوقع خروجه قريبا من مستشفى العزل، حيث يقضي أسبوعه الثاني من العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.
ووجه الدكتور شحاتة غريب، المتواجد في مستشفى الراجحي الجامعي للعزل، رسالة لطلاب جامعة أسيوط: "أمارس عملي أون لاين، وأتابع كل ما يتعلق بشئون الطلاب، وجرى وضع عدة قواعد وضوابط تضمن سلامة الطلاب، أثناء تأدية الامتحانات"؛ مشيرا إلى تجهيز المدينة الجامعية طلاب والمدينة الجامعية طالبات بالوليدية لاستقبال الطلاب المغتربين من خارج أسيوط، والذين كانوا مقيمين أصلا في المدن الجامعية، بحيث يكون هناك طالب واحد فقط في كل غرفة، مع استبعاد المدن الجامعية طالبات الكائنة بجوار كلية التمريض بسبب استخدامها أماكن عزل لحالات كورونا البسيطة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب.