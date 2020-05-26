AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد تماثلهما للشفاء من كورونا.. خروج زوجة نائب رئيس جامعة أسيوط وابنته من مستشفى العزل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:43 م
جامعة أسيوط - صورة
جامعة أسيوط - صورة أرشيفية
Advertisements
إيهاب عمر
خرجت زوجة وابنة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، من مستشفى الراجحي المخصص للمصابين بفيروس كورونا بعد تماثلهما للشفاء.


اقرأ أيضًا:


وكانت نتائج تحاليل ومسحة أجريت بمعامل مديرية الصحة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، أثبتت سلبية عينات زوجة وابنة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، المصابتين بفيروس كورونا، وتماثلهما للشفاء بعد تلقيهما العلاج والرعاية الكاملة بمستشفى الراجحي الجامعي.


وقال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إن نتيجة تحليل مسحة أجريت له، جاءت سلبية، مؤكدا أن حالته الصحية مطمئنة ويخضع لبروتوكول العلاج ويتماثل للشفاء ويتبقى مسحة أخرى له خلال أيام حتى يتم التأكد تماما من شفائه وخروجه.


وأشاد غريب بجهود الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والطاقم الطبي في مستشفى الراجحي الجامعي على تقديم العلاج والرعاية الطبية له؛ مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة وأن تحاليل الدم والأشعة التي أجريت له مطمئنة جدا، ومتوقع خروجه قريبا من مستشفى العزل، حيث يقضي أسبوعه الثاني من العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.


ووجه الدكتور شحاتة غريب، المتواجد في مستشفى الراجحي الجامعي للعزل، رسالة لطلاب جامعة أسيوط: "أمارس عملي أون لاين، وأتابع كل ما يتعلق بشئون الطلاب، وجرى وضع عدة قواعد وضوابط تضمن سلامة الطلاب، أثناء تأدية الامتحانات"؛ مشيرا إلى تجهيز المدينة الجامعية طلاب والمدينة الجامعية طالبات بالوليدية لاستقبال الطلاب المغتربين من خارج أسيوط، والذين كانوا مقيمين أصلا في المدن الجامعية، بحيث يكون هناك طالب واحد فقط في كل غرفة، مع استبعاد المدن الجامعية طالبات الكائنة بجوار كلية التمريض بسبب استخدامها أماكن عزل لحالات كورونا البسيطة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العلاج في غرفة واحدة.. قصة ممرضة تسببت في نقل فيروس كورونا لرضيعها

شفاء وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الراجحي الجامعي بأسيوط

خروج 14 حالة من عزل المدينة الجامعية بأسيوط بعد تعافيهم من كورونا

إصابة نائب رئيس جامعة أسيوط بـ كورونا.. تفاصيل

من داخل مستشفى العزل.. نائب رئيس جامعة أسيوط : لا أعلم مصدر إصابتي

نائب رئيس جامعة أسيوط من داخل مستشفى العزل: حب الناس هو العلاج الحقيقي

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. نجاح أدوية سيولة الدم ومثبطات المناعة فى علاج مصابي كورونا

بالتعاون مع إعلامي تركي رحلته القاهرة.. كيف تخطط جماعة الإخوان لـ إشعال فتنة الأطباء بمصر

مضاعفات ارتداء الكمامة لفترات طويلة في الصيف.. تجنبها

وزير الأوقاف: القبض على الرويضاني يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيين

زعلانين ليه.. رضا عبد العال يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

طفلة تحرج مذيعا على الهواء وترفض مصافحته.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاج ومكياج ناعم.. أسما شريف منير تحتفل بـ 2 مليون متابع بإطلالة جريئة

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام