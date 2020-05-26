AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال فترة العيد .. رصد 8 حالات إيجابية لفيروس كورونا فى الأقصر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شمس يونس

أعلن الدكتور زكريا محمود مدير الإدارة الصحية بمركز إسنا جنوب  محافظة الأقصر عن رصد 8 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " خلال فترة أيام العيد، وذلك بقرى وبندر مركز إسنا.


وأوضح أنه تم اكتشاف حالتين أول يوم العيد بقرية الدير والأخرى بقرية النجوع بحري وثانى أيام العيد تم رصد أيضا حالتين واحدة ببندر اسنا والاخري بقرية الدير واليوم ثالث ايام العيد تم رصد 4 حالات الأولى ببندر اسنا والثانية بقرية الدير والثالث قرية طفنيس والرابعة من العضايمة مبلغ عنها من مستشفي حميات كفر الشيخ.


اقرأ أيضا :

خروج 4 حالات من مستشفى عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا.. صور

وأعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مديرة مستشفي اسنا للعزل الصحي في الأقصر عن شفاء وخروج ٢٠ حالة من المصابين بفيروس  كورونا المستجد"كوفيد19".


وأوضحت مديرة المستشفي انه تم تقديم التهنئة لجميع المرضي وتم توزيع أطباق الحلوي عليهم وعمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج حالات التعافي ومشاركة الاحتفال بالعيد.


واشارت "إلهام" إلى أن جميع الحالات تعافت تماما بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتحولت نتائج تحاليلهم من ايجابية إلى سلبية في نهاية فترة علاجهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شفاء حالتي كورونا بمستشفى عزل إسنا

بينهم سيدة 85 عاما.. خروج 9 حالات متعافاة من كورونا من مستشفى عزل إسنا ..صور

من بينهم مُسن في السبعين من عمره.. شفاء 8 حالات بمستشفى عزل إسنا.. صور

خروج 4 حالات من مستشفى عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا.. صور

شفاء وخروج 11 حالة من مستشفي عزل إسنا ...صور

شفاء وخروج 9 حالات من مستشفى عزل إسنا

ترشيحاتنا

استهنت به.. فيروس كورونا يصيب الطبيب الملقب بـ"صائد الفيروسات"

نشرة الفن.. هل عزاء زوج صفاء أبو السعود وراء إصابة رجاء الجداوي؟.. محمد رمضان يحتفل بالعيد فى الساحل.. ومصرع الإعلامية شيرين جمال

في عيد ميلادها.. عزيزة راشد اعتزلت بعد «العار» وابنتها فنانة شهيرة

الإفتاء تكشف عن ملاطفة النبي للسيدة عائشة عند النداء عليها

زعلانين ليه.. رضا عبد العال يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

السبت القادم.. غرامة لمن يدخل المترو أو السكة الحديد بدون كمامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون شارلستون.. نجوى كرم تتألق بإطلالة كاجوال مختلفة

بـ تاج ومكياج ناعم.. أسما شريف منير تحتفل بـ 2 مليون متابع بإطلالة جريئة

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا