خلال فترة العيد .. رصد 8 حالات إيجابية لفيروس كورونا فى الأقصر

أعلن الدكتور زكريا محمود مدير الإدارة الصحية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر عن رصد 8 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " خلال فترة أيام العيد، وذلك بقرى وبندر مركز إسنا.





وأوضح أنه تم اكتشاف حالتين أول يوم العيد بقرية الدير والأخرى بقرية النجوع بحري وثانى أيام العيد تم رصد أيضا حالتين واحدة ببندر اسنا والاخري بقرية الدير واليوم ثالث ايام العيد تم رصد 4 حالات الأولى ببندر اسنا والثانية بقرية الدير والثالث قرية طفنيس والرابعة من العضايمة مبلغ عنها من مستشفي حميات كفر الشيخ.





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خروج 4 حالات من مستشفى عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا.. صور

وأعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مديرة مستشفي اسنا للعزل الصحي في الأقصر عن شفاء وخروج ٢٠ حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19".





وأوضحت مديرة المستشفي انه تم تقديم التهنئة لجميع المرضي وتم توزيع أطباق الحلوي عليهم وعمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج حالات التعافي ومشاركة الاحتفال بالعيد.





واشارت "إلهام" إلى أن جميع الحالات تعافت تماما بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتحولت نتائج تحاليلهم من ايجابية إلى سلبية في نهاية فترة علاجهم.