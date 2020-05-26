AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مشهد نادر من نوعه.. حديقة الحيوان بالجيزة بدون زوار في ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو وصور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام - عمرو سيد - على الخشاب
رمز من رموز عيد الفطر، يطلب الأطفال زيارتها دائمًا لرؤية الحيوانات، تكتظ بالمواطنين كل عام، باستثناء هذا العيد للمرة الأولى، خلت حديقة الحيوانات بالجيزة من الزائرين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

عدسة "صدى البلد" رصدت اليوم الثلاثاء في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، عدم ازدحام المواطنين على عكس الطبيعي في أيام عيد الفطر وخصيصًا بالحدائق العامة، وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحفاظ على منع انتشار فيروس كورونا. 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 9 مساء إلى 6 صباحًا.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
مشهد نادر من نوعه.. حديقة الحيوان بالجيزة بدون زوار في ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو وصور
مشهد نادر من نوعه.. حديقة الحيوان بالجيزة بدون زوار في ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو وصور
مشهد نادر من نوعه.. حديقة الحيوان بالجيزة بدون زوار في ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو وصور
مشهد نادر من نوعه.. حديقة الحيوان بالجيزة بدون زوار في ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو وصور
مشهد نادر من نوعه.. حديقة الحيوان بالجيزة بدون زوار في ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو وصور
مشهد نادر من نوعه.. حديقة الحيوان بالجيزة بدون زوار في ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو وصور
مشهد نادر من نوعه.. حديقة الحيوان بالجيزة بدون زوار في ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو وصور
مشهد نادر من نوعه.. حديقة الحيوان بالجيزة بدون زوار في ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى أول أيام رمضان .. إقبال المواطنين على القطايف والكنافة .. فيديو

طوابير على محلات بيع الحلويات فى أول يوم من أيام رمضان.. فيديو

فتح المحلات التجارية اليوم الجمعة تنفيذًا لقرارات الحكومة.. فيديو

إقبال كبير على شراء العصائر فى أول أيام شهر رمضان.. فيديو

استهتار.. تجمعات على كورنيش الإسكندرية قبل الإفطار.. فيديو

تكدس المواطنين بسوق فيصل دون الالتزام بتعليمات الوقاية من كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

سر عجيب في دعاء يتحقق به الرزق بالذرية والزواج والتخلص من الوحدة

بـ 2 مكون من المطبخ.. حيلة سهلة للتخلص من اصفرار الأسنان

تسجيل 1931 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في السعودية

الوزراء: مصر ضمن الدول الـ 10 في مؤشرات أبحاث كورونا.. إنفوجراف

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام

العين الإماراتي يقدم عرضا مغريا لـ النادي الأهلي لضم علي معلول.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون شارلستون.. نجوى كرم تتألق بإطلالة كاجوال مختلفة

بـ تاج ومكياج ناعم.. أسما شريف منير تحتفل بـ 2 مليون متابع بإطلالة جريئة

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا