مشهد نادر من نوعه.. حديقة الحيوان بالجيزة بدون زوار في ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو وصور

رمز من رموز عيد الفطر، يطلب الأطفال زيارتها دائمًا لرؤية الحيوانات، تكتظ بالمواطنين كل عام، باستثناء هذا العيد للمرة الأولى، خلت حديقة الحيوانات بالجيزة من الزائرين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





عدسة "صدى البلد" رصدت اليوم الثلاثاء في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، عدم ازدحام المواطنين على عكس الطبيعي في أيام عيد الفطر وخصيصًا بالحدائق العامة، وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحفاظ على منع انتشار فيروس كورونا.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 9 مساء إلى 6 صباحًا.





وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.



