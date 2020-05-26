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محافظات

ضبط 650 كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعهم للسوق السوداء بسنورس في الفيوم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:10 م
دقيق بلدى مدعم
دقيق بلدى مدعم
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قسم المحافظات
تمكنت، اليوم الثلاثاء،حملة من الرقابة التموينية بالاشتراك مع إدارة تموين سنورس بإشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديريه التموين والتجارة الداخلية بالفيوم،برئاسة المهندس هشام سعيد مدير ادارة تموين سنورس والمهندس مرسي رمضان رئيس الرقابة والمفتشين سيد قرنى وأحمد محمد، من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية مجمع ومهرب للسوق السوداء، ومدير مخبز يضرب بطاقات وهميه دون إنتاج فعلى. 

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وأسفرت الحمله عن ضبط "13 " شيكاره دقيق بلدي وزن الواحده "50" كيلو بإجمالي الكميه " 650 " كيلو دقيق مدعم بمخبز بناحيه منشاه طنطاوي وتاجر اخر  بناحيه بعزبه عبد العظيم أثناء تجميعهم وبيعهم بالسوق السوداء عن طريق الصرف الوهمي للبطاقات التموينيه دون انتاج فعلي وتم التحفظ علي الدقيق بأحد المخابز البلديه وتحرير المحاضر الازمه.

كما تم تحرير عدد 8 تقارير و مخالفات للمخابز اليوم لانتاج خبز ناقص الوزن وتصرف بجزء من الحصه وعدم اعطاء بون للمواطنين ، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق .
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