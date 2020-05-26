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فن

بـ فستان أسود.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:12 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام».



وظهرت لاميتا فرنجية، في الصور بإطلالة مثيرة ترتدي فستانا أسود أنيقا مكشوف الصدر والكتفين، ونظارة شمس، حازت على إعجاب جميع متابعيها.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

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