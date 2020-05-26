إشادة واسعة بفتاة سعودية رفضت مصافحة مذيع على الهواء.. فما القصة؟

أثار مقطع فيديو لفتاة سعودية رفضت مصافحة مذيع بقناة السعودية، ردود فعل واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وتداول نشطاء موقع تويتر الساعات الماضية، مقطع فيديو لفتاة ترفض مصافحة مذيع سعودي بعد ما مد يده إليها أثناء إذاعة تقرير تليفزيوني حول قضاء الأسر العيد أثناء فيروس كورونا المستجد.





وتلقت الطفلة التي لا يتعدى عمرها عشر سنوات إشادة واسعة عبر موقع تويتر.. فما القصة؟





أثناء إذاعة تقرير تليفزيوني على قناة السعودية، للحديث عن كيفية قضاء الأسر السعودية العيد في البيوت في وقت انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لحماية مواطنيها من الفيروس.





وظهر في التقرير مذيع بقناة " السعودية" يحاول مصافحة الفتاة، لكن الفتاة رفضت مصافحته وعند سؤاله له عن السبب: قالت الفتاة بشكل عفوي إنه بسبب فيروس كورونا.





#عيدنا_في_بيتنا | تصرف سليم من أحد الأطفال يدل على وعي المجتمع بتطبيق توصيات #التباعد_الاجتماعي 👏. pic.twitter.com/ZUXNfa82aI — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 25, 2020 وقوبل رد فعل الفتاة بحفاوة بالغة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت قناة السعودية في تغريدة عبر موقع تويتر " تصرف سليم من أحد الأطفال يدل على وعي المجتمع بتطبيق توصيات التباعد الاجتماعي".





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وكانت المملكة العربية السعودية أطلقت في مارس الماضي حملة " أنا مسؤول" لحث المواطنين والمقيمين على اتباع التعليمات الصحية، والتزام المنازل، للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد.





واليوم الثلاثاء، أعلنت المملكة العربية العودية السماح بالتجول في مناطق المملكة في الفترة ما بين الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، بداية من الأحد المقبل 31 من مايو، وحتى السبت الموافق 28 من شهر شوال.





كما سمحت بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، في الفترة ما بين 5 شوال، وحتى نهاية السبت 7 شوال، من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً، ابتداءً من الخميس المقبل.



