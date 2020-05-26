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محافظ البحر الأحمر: 11 من الأطقم الطبية عادوا للعمل مجددا بعد تماثلهم الشفاء من كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:16 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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هاني حسين
قال  اللواء  عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن إصابات الأطقم الطبية بـ فيروس كورونا في المحافظة تقدر بـ 15 حالة، تعافى منهم 11 حالة وباقي 4 حالات يخضعون للعلاج .

وأضاف  عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، :"  الـ 11 حالة من الأطقم الطبية عادوا للعمل مرة أخرى بعد تماثلهم الشفاء".

وتابع عمرو حنفي:" لم تصل لي أي مشكلة من داخل مستشفيات العزل أو من الأطقم الطبية".

وأكمل عمرو حنفي:"   لدينا زيادة في المستلزمات الطبية داخل المستشفيات، ووكيل مدرية الصحة طلب مني مخزن لتوضع المستلزمات الطبية فيه لكثرتها ".

ولفت عمرو حنفي:"  لم أتلق أي مشاكل من أي مستشفى خاص أو عام داخل المحافظة"، مضيفا:"  جميع فنادق الغردقة التزمت بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس  كورونا".

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