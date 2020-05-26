محافظ البحر الأحمر: 11 من الأطقم الطبية عادوا للعمل مجددا بعد تماثلهم الشفاء من كورونا

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن إصابات الأطقم الطبية بـ فيروس كورونا في المحافظة تقدر بـ 15 حالة، تعافى منهم 11 حالة وباقي 4 حالات يخضعون للعلاج .





وأضاف عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى ، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، :" الـ 11 حالة من الأطقم الطبية عادوا للعمل مرة أخرى بعد تماثلهم الشفاء". أخرىالشفاء".





وتابع عمرو حنفي:" لم تصل لي أي مشكلة من داخل مستشفيات العزل أو من الأطقم الطبية".





وأكمل عمرو حنفي:" لدينا زيادة في المستلزمات الطبية داخل المستشفيات، ووكيل مدرية الصحة طلب مني مخزن لتوضع المستلزمات الطبية فيه لكثرتها ".





ولفت عمرو حنفي:" لم أتلق أي مشاكل من أي مستشفى خاص أو عام داخل المحافظة"، مضيفا:" جميع فنادق الغردقة التزمت بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".



