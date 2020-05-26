أحمد موسى يطالب بتوفير الكمامات على بطاقات التموين للوقاية من فيروس كورونا

طالب الإعلامي أحمد موسى، توفير الكمامات في كل مكان وتوفير الكمامات على بطاقات التموين، قائلا:" الكمامة هتبقى زي زجاجة المياه".
وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك من لا يستطيع شراء الكمامات بشكل يومي ولازم نوفر الكمامات للناس المحتاجين وياريت يتم توفيرها على بطاقات التموين".
وتابع :" لن يسمح بدخول اي مواطن لمترو الانفاق والقطارات بدون ارتداء الكمامات بداية من الأسبوع المقبل".
وأكمل :" من لا يرتدي الكمامات في المترو والقطارات سيتم توقيع عليه غرامة تقدر بـ 4 ألاف جنيه".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" يجب ارتداء الكمامات في المحلات التجارية والأسواق ووسائل النقل العامة".