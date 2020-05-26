أحمد موسى يطالب بتوفير الكمامات على بطاقات التموين للوقاية من فيروس كورونا

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك من لا يستطيع شراء الكمامات بشكل يومي ولازم نوفر الكمامات للناس المحتاجين وياريت يتم توفيرها على بطاقات التموين".