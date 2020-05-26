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أحمد موسى يطالب بتوفير الكمامات على بطاقات التموين للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:46 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى،  توفير الكمامات في كل مكان  وتوفير  الكمامات على بطاقات التموين،  قائلا:" الكمامة هتبقى زي زجاجة المياه".

وقال  موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  هناك من لا يستطيع شراء الكمامات بشكل يومي  ولازم نوفر الكمامات للناس المحتاجين وياريت يتم توفيرها على بطاقات التموين".

وتابع :" لن يسمح بدخول اي مواطن لمترو الانفاق والقطارات بدون ارتداء الكمامات بداية من الأسبوع المقبل".

وأكمل :"  من لا يرتدي  الكمامات في المترو والقطارات  سيتم توقيع عليه غرامة تقدر بـ 4 ألاف جنيه".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  يجب ارتداء الكمامات في المحلات التجارية والأسواق  ووسائل النقل العامة".

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