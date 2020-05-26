رئيس الطب العلاجي بالصحة: هناك أطباء أصيبوا بـ كورونا وعادوا للعمل بعد تماثلهم الشفاء

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن هناك أطباء اصيبوا بفيروس كورونا وتماثلوا للشفاء وعادوا للعمل مرة اخرى .





وأضاف مصطفى غنيمة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن احد وكلاء الوزارة أصيب وتم عزله وأدار المحافظة التي يتبعها طوال فترة علاجه بدون خطأ واحد .





مينغفعش يطلع 3 أو 4 يشككوا مجهود الأطباء ووزارة الصحة والأطقم الطبية الواجهة لفيروس كورونا هو زعلانين إننا نجحنا ولا ايه ". وتابع مصطفى غنيمة:"الأطباءإحنا





وأكمل مصطفى غنيمة:طبيبة مديرة مستشفى رافضة ترك المستشفى منذ 3 اشهر،معقبا:" ولادها بيزوروها عشان يشفوها من خلف السور".





وتابع: مصر تواجه كورونا وتوفر السلع الغذائية، للمواطنين ولم تحدث أزمة فى اى شئ.