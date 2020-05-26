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رئيس الطب العلاجي بالصحة: هناك أطباء أصيبوا بـ كورونا وعادوا للعمل بعد تماثلهم الشفاء

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:41 م
مصطفى غنيمة رئيس
مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة
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أسامة علي - هاني حسين
قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس  قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن هناك أطباء اصيبوا بفيروس كورونا وتماثلوا للشفاء  وعادوا للعمل مرة اخرى .

وأضاف مصطفى غنيمة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  احد وكلاء الوزارة أصيب وتم عزله وأدار المحافظة التي يتبعها طوال فترة علاجه بدون خطأ واحد .

وتابع مصطفى غنيمة:"  مينغفعش يطلع 3 أو 4 يشككوا مجهود الأطباء ووزارة الصحة والأطقم الطبية الواجهة لفيروس كورونا هو إحنا زعلانين إننا نجحنا ولا ايه ".

وأكمل مصطفى غنيمة:طبيبة مديرة مستشفى رافضة ترك المستشفى منذ 3 اشهر،معقبا:" ولادها بيزوروها عشان يشفوها من خلف السور".

وتابع: مصر تواجه كورونا وتوفر السلع الغذائية، للمواطنين ولم تحدث أزمة فى اى شئ.
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