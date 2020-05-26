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توك شو

رئيس القطاع الطبي بالصحة: 320 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه بـ كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:15 م
مستشفيات العزل
مستشفيات العزل
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أسامة علي

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس القطاع الطبى العلاجى بوزارة الصحة، إنه لا داعى لقلق المواطنين وأجهزة الدولة تعمل لتوفير كافة المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.


وأضاف غنيمة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتى"، تقديم الاعلامى أحمد موسى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن وزارة الصحة زودت المستشفيات بفرق دعم نفسي لـ مصابي فيروس كورونا وكذا الاطباء وأطقم التمريض.

 

وأوضح  أن وزارة الصحة جهزت 320 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا لتقليل الازدحام على مستشفيات العزل، ولتوفير خدمة قريبة للمواطنين.

 

وتابع: فور توجه المواطنين إلى أحد هذه المستشفيات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والفريق الطبى سيقرر إما عزل المصاب فى المنزل بعد تزويده بالعلاج والمستلزمات الطبية، او عزله داخل المستشفى.

 

وأكد الدكتور مصطفى غنيمة، انه لا يوجد عجز أو نقص فى أى مستلزمات خاصة بالوقاية ضد فيروس كورونا.

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