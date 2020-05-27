هل يمكن لـ مياه الشرب أن تزيد من مناعة الجسم؟

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" فإن مياه الشرب تساعد على تحسن العديد من وظائف الجسم مما يزيد من المناعة..

يحسن وظائف الجسم





يمكن أن يساعد شرب الماء بشكل منتظم على تحسين مناعتك حيث يساعد الماء على حمل الأكسجين إلى خلايا الجسم ، مما يساعد بدوره على تعزيز عمل النظام بأكمله بكامل طاقته.





يزيل السموم





من الفوائد المعروفة لـ مياه الشرب أنه يساعد على طرد السموم من جسمك، وتساعد خاصية الماء هذه على منع تراكم السموم وتأثيرها السلبي على جهاز المناعة .





يعزز النوم





من الفوائد الصحية لمياه الشرب أنه يساعد على تعزيز جودة نومك، تعزز الكمية الصحيحة من الماء في نظامك وظائف دماغك، حيث يعزز الترطيب المنتظم إنتاج الميلاتونين ، من بين مواد كيميائية أخرى ، مما سيساعدك على النوم ، مما يساعد بدوره في الحفاظ على نظام المناعة الصحي، وتشير الدراسات إلى أن قلة النوم يمكن أن يكون لها آثار ضارة على جهازك المناعي.









ينتج اللمف





اللمف هو السائل الذي يتدفق عبر الجهاز اللمفاوي ، وهو نظام يتكون من الأوعية اللمفاوية ، يقوم بجمع البكتيريا من الجسم ونقلها إلى العقد الليمفاوية ، حيث يتم تدمير هذه البكتيريا، ومياه الشرب تعزز إنتاج اللمف وبالتالي تحسين جهاز المناعة لديك وحماية جسمك من أمراض مثل سرطان الدم .





ينتج رطوبة أكثر





شرب كمية مناسبة من الماء يمكن أن يساعد على إنتاج رطوبة في العين والفم ، مما يساعد على منع دخول المهيجات التي يمكن أن تهاجم الجهاز المناعي، ويشير خبراء الصحة إلى أنه يجب على المرء زيادة استهلاكه من الماء عندما يكون مريضًا ، وذلك لتعزيز عمل الجهاز المناعي .



