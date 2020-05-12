ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الساخن على الريق؟

يفضل العديد من الأشخاص تناول كوب من المياه الساخنة بشكل يومى فى الصباح، ويعتمد ذلك العديد من الرياضيين لأن الماء الساخن يوفر مجموعة من الفوائد الصحية.
وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الفوائد الصحية لشرب كوب من المياه الساخنة على الريق.
- يساعد في إنقاص الوزن
يمكن أن يساعد شرب الماء الساخن أولًا في الصباح في فقدان الوزن، والسبب هو أن الماء الدافئ يرفع درجة حرارة الجسم، مما يزيد بدوره من معدل التمثيل الغذائي عندما يزداد معدل التمثيل الغذائي الخاص بك، يكون جسمك قادرًا على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، مما يساعد على فقدان الوزن.
- يحسن الهضم
إن شرب الماء الساخن في الصباح ينشط الجهاز الهضمي عن طريق ترطيب المعدة والأمعاء، ويزيل السموم من الجسم، ويقلل من خطر الإمساك ويدعم حركات الأمعاء المنتظمة، كما أنه يساعد في تكسير الأطعمة مما يسهل عملية الهضم، وبالتالي يساعد على الهضم السليم.
- يخفف من صداع الجيوب الأنفية
إن شرب الماء الساخن مفيد لتقليل صداع الجيوب الأنفية لأنه يساعد في التخلص من المخاط المتراكم ، ويخفف من أعراض احتقان الجيوب الأنفية ويزيل الجيوب الأنفية.
- يعزز الدورة الدموية
يؤدي شرب الماء الساخن إلى زيادة الدورة الدموية في الجسم عن طريق توسيع الشرايين والأوردة التي تساعد على تدفق الدم بشكل صحيح في الجسم، يساعد هذا أيضًا في تخفيف آلام العضلات ، ويريح العضلات ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- يساعد في إزالة السموم من الجسم
يساعد الماء الساخن في إزالة السموم من الجسم عن طريق التخلص من السموم خارج الجسم عندما تشرب الماء الدافئ فإنه يرفع درجة حرارة الجسم ، مما يسبب التعرق ومن خلال العرق يتم التخلص من السموم من الجسم.