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مرأة

الكعب العالي والاستحمام بـ الماء الساخن.. 8 عادات يومية يجب تجنبها أثناء الحمل

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:30 م
8 عادات يومية يجب
8 عادات يومية يجب تجنبها أثناء الحمل
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رضوى حسام
عند حدوث الحمل تواجه المرأة عدة تغيرات في حياتها من ضمنها التوقف عن ممارسة بعض العادات التي يظنها البعض بأنها عادية ولا تضر الحمل، على الرغم من أنها تشكل خطورة على صحة الجنين وسلامة الحمل، أشار موقع " health line " لبعض تلك العادات ومنها:

- من أهم ما يجب على الحامل تجنبه هو تناول اللحوم، والمحار، والأسماك النيئة المحتوية على نسبة عالية من الزئبق، كما أنّ عليها أيضًا تجنب تناول الألبان غير المبسترة.

- تناول الكافيين والمشروبات المحتوية على الكافيين بكثرة تعتبر مضرة لأنها تزيد عدد مرات ذهاب الحامل للحمام، إضافة إلى أنها تعبر عبر المشيمة إلى الجنين، وتزيد ارتفاع ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب.

- يجب على الحامل استشارة طبيبها المختص قبل تناول أي نوع من الدواء مهما كان.


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- الكعب العالي من الأمور الضرورية التي يجب على الحامل تجنب ارتدائه؛ لأنه يغير مركز ثقل الجسم، كما أنه يسبب تورم القدمين؛ بسبب زيادة وزن الجسم أثناء الحمل، وازدياد حجم البطن وتغير شكله.

- التعرض للماء الساخن أو الاستحمام فيه قد يسبب بعض المشاكل للجنين، وخاصة في المراحل الأولى من الحمل، لذا يفضل استبداله بحمام دافئ مفيد للحامل وللجنين.

- تنظيف فضلات القطط تحتوي فضلات القطط على كائنات طفيلية تسبب داء المقوسات، لذا عليها تجنب تنظيف مخلفاتها، وترك هذه المهمة لشخص آخر، أو ارتداء القفازات العازلة في اليدين ثم غسلهما جيدًا بالماء والصابون بعد الانتهاء من التنظيف.

- يعتبر التدخين ضارًا بالحامل وجنينها، فقد يسبب الإجهاض أو ولادة جنين بوزنٍ منخفض، لذا عليها أن تتجنب التدخين.

- يجب على الحامل تجنب الجلوس والوقوف لفترات طويلة، وذلك منعًا لتورم الكاحلين أو التسبب بمشاكل في الأوردة، وبدلًا من ذلك عليها التحرك على فترات متباعدة
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