تجنب الآلم.. 5 نصائح للوقاية من الإصابة بـ البواسير

هناك العديد من الطرق المتبعة للوقاية من البواسير، وتعتمد هذه الطرق في العادة على اتباع نظام غذائي وحياتي يتسم بالصحة، كما أن تجنب الأسباب المؤدية للبواسير يعتبر وسيلة من وسائل الوقاية، وفيما يأتي أبرز النصائح للوقاية من البواسير وفقًا لموقع "health line ".



-تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل: الخضراوات والفواكه وغيرها والتي تعمل على المساعدة في عملية الهضم وحركة الأمعاء.



-شرب الماء بكميات كبيرة والذي يساعد في الحد من الإمساك.



-ممارسة التمارين الرياضية والتقليل من الوزن.



-عدم الضغط أو حبس النفس خلال قضاء الحاجة والذي يؤدي القيام به إلى زيادة الضغط على جدران الأوردة.



-الذهاب لقضاء الحاجة عند الشعور بذلك وعدم التأخر.

