AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجنب الآلم.. 5 نصائح للوقاية من الإصابة بـ البواسير

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:00 ص
تجنب الآلم | 5 نصائح
تجنب الآلم | 5 نصائح للوقاية من الإصابة بـ البواسير
Advertisements
رضوى حسام
هناك العديد من الطرق المتبعة للوقاية من البواسير، وتعتمد هذه الطرق في العادة على اتباع نظام غذائي وحياتي يتسم بالصحة، كما أن تجنب الأسباب المؤدية للبواسير يعتبر وسيلة من وسائل الوقاية، وفيما يأتي أبرز النصائح للوقاية من البواسير وفقًا لموقع "health line ".

-تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل: الخضراوات والفواكه وغيرها والتي تعمل على المساعدة في عملية الهضم وحركة الأمعاء.

-شرب الماء بكميات كبيرة والذي يساعد في الحد من الإمساك.

-ممارسة التمارين الرياضية والتقليل من الوزن.

-عدم الضغط أو حبس النفس خلال قضاء الحاجة والذي يؤدي القيام به إلى زيادة الضغط على جدران الأوردة.

-الذهاب لقضاء الحاجة عند الشعور بذلك وعدم التأخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إذا كنت تعاني من التهاب المعدة.. توقف عن تناول هذه الأطعمة فورًا

للرجال والسيدات... احذروا هذه العادات تؤدي لـ ظهور دوالي الساقين

5 أطعمة تسهم في القضاء على دوالي الساقين

تجنب الحركة المفرطة.. 5 نصائح للوقاية من التهابات المفاصل

مفاجأة.. 5 نصائح بسيطة لخسارة الوزن بأمان

الإسهال أبرزها .. احذر 6 أعراض تنذر بـ الإصابة بـ التهابات المرارة

ترشيحاتنا

مع تحذيرات الأرصاد.. رسائل مهمة من المرور لقائدي المركبات في مياه الأمطار

شطة يوجه رسالة قوية إلى حمادة صدقي بعد هروبه من الهلال السوداني

أحمد موسى يسخر من استقبال تميم في طهران | شاهد

هاني حتحوت يكشف عن شرط سيسكا البلغاري لبيع مهاجمه للأهلي.. فيديو

حفتر يلتقي السراج في روسيا لبحث حل الأزمة الليبية.. تفاصيل

عقب القبض على زوجته.. تصريحات جديدة من كارلوس غصن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد